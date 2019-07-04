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Путин хочет продвигать свои идеи в Европе: эксперт объяснил, помогут ли ему итальянцы

4 июля, 12:36

По мнению эксперта, Украине не стоит опасаться назначения итальянца главой Европарламента

Фото: AFP

Президент России Владимир Путин использует итальянскую прессу для продвижения своих идей в Европе.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал глава правления организации "Майдан иностранных дел", эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Богдан Яременко.

"Имея безграничный выбор, Путин потому и выбирает итальянское издание, что понимает ситуацию в этой стране, где исторически сложилась определенная симпатия к России, где правящая власть состоит из очень скептически настроенных к ЕС политических сил. Очевидно, он будет пытаться использовать итальянскую прессу для проведения каких-то своих идей", – говорит Яременко.

Впрочем, несмотря на столь явные симпатии властей Италии к Путину, Украине не стоит опасаться избрания главой Европарламента итальянца Давида-Марии Сассоли, считает эксперт.

"Это очень техническая должность. Я думаю, что немногие читатели в Украине смогут вспомнить фамилию и имя его предшественника. Роль спикера в демократических странах более техническая: он организовывает работу заседания, к нему обращаются, ведя дискуссии, но личный политический вес его невелик. Конечно, есть возможность влиять на повестку дня, но на парламентариев, очевидно, нет", – добавляет Яременко.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия будет подталкивать Европу к решению украинского вопроса в своих интересах. Ради этого она будет готова идти даже на определенные несущественные уступки по Украине, считает эксперт программы международной и внутренней политики аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич.

Кроме того, Путин готов встретиться с Зеленским, но при этом в Кремле назвали условия.


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Тег интервью, Италия, Путин, Донбасс, ЕС, Европарламент, Зеленский, Украина, избрание, яременко, Сассоли

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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