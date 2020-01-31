Путин и Меркель второй раз за месяц обсудили Украину

Последний раз лидеры стран говорили об Украине в середине января

/ Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, с которой, среди прочего, говорил и об Украине, сообщает пресс-служба Кремля.

В Москве отметили, что Путин сам инициировал звонок немецкому канцлеру.

Путин и Меркель поговорили о ситуации в Украине, в Сирии, а также обсудили проблематику ближневосточного мирного процесса. В этом контексте президент РФ и канцлер ФРГ обменялись мнениями по поводу американского плана урегулирования палестино-израильского конфликта.

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Отдельно они обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на международной конференции по Ливии в Берлине 19 января этого года. Путин отметил необходимость согласования с ливийскими сторонами принятых решений, что важно для их последующего рассмотрения и утверждения в Совете Безопасности ООН. С обеих сторон подчеркнута целесообразность наращивания усилий мирового сообщества в интересах обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий и запуска политического диалога.

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Как сообщали новости "Сегодня", 11 января Путин встретился с Меркель в Москве. Тогда в ходе переговоров лидеры двух стран решили, что строительство газопровода "Северный поток – 2" в обход Украины нужно довести до конца.

Спустя несколько дней, 15 января, президент Украины созвонился с канцлером Германии. Зеленский и Меркель обсудили сбитый самолет МАУ, транзит газа и Донбасс.

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