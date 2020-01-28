Трамп озвучил "сделку века": территория Палестины вырастет вдвое

США будут работать над тем, чтобы территория палестинского государства была неразрывной

REUTERS/Joshua Roberts

Израиль готов взять за основу для дальнейших переговоров с палестинцами американский план ближневосточного урегулирования.

Об этом заявил во вторник, 28 января, президент США Дональд Трамп в Белом доме на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Вчера премьер-министр Нетаньяху проинформировал меня, что он готов поддержать мое видение в качестве основы для прямых переговоров... с палестинцами, что является историческим прорывом", – сказал он.

Трамп в связи с обнародованием американского плана по урегулированию палестино-израильского конфликта заявил, что Израиль делает большой шаг к миру.

"Сегодня Израиль делает большой шаг в направлении к миру", – сказал глава вашингтонской администрации.

Президент США напомнил, что в понедельник он встречался в Белом доме как с Нетаньяху, так и его политическим противником, лидером центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем.

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"Оба лидера присоединились ко мне, чтобы выразить свою поддержку этим усилиям [по урегулированию], доказывая, что Израиль стремится к миру", – добавил Трамп.

Новый план Соединенных Штатов предусматривает фактическое удвоение площади палестинских территорий, заявил Трамп.

"Согласно этой карте, палестинская территория увеличится более чем в два раза, в Восточном Иерусалиме будет также создана палестинская столица, где Америка с гордостью откроет свое посольство", – сказал он.

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При этом, по словам американского президента, США будут работать над тем, чтобы территория палестинского государства была неразрывной.

Карта Палестины

Ранее сообщалось, что Люксембург предложил Евросоюзу признать Палестину как независимое государство.

Как сообщалось, в конце июня 2019 года Белый дом опубликовал документ с экономическими аспектами плана урегулирования палестино-израильского конфликта, который неофициально именуется "сделкой века". Он предусматривает, в частности, инвестиции в Палестину и соседние страны в размере 50 млрд долларов.

25-26 июня в столице Бахрейна Манаме прошла международная встреча, посвященная экономическим аспектам сделки. Палестинская администрация, а также ряд арабских стран бойкотировали мероприятие, посчитав подобный подход неуместным. Тогда же стало известно, что палестинцы прекращают выполнение всех мирных соглашений, подписанных с Израилем.

В 2019 году день траура по разрушенному Храму, который отмечают евреи, совпал с мусульманским праздником Курбан-байрам. В результате произошли массовые беспорядки на Храмовой горе в Иерусалиме:

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