Зеленский и Меркель обсудили вопросы сбитого самолета МАУ, транзита газа и Донбасса

Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Владимир Путин. Фото: REUTERS/Charles Platiau

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Канцлер выразила соболезнования в связи с катастрофой украинского самолета в Иране. Владимир Зеленский поблагодарил за слова поддержки и готовность Германии взаимодействовать ради открытого и беспристрастного расследования катастрофы.

Президент также рассказал, что с первых дней на месте трагедии работала группа украинских специалистов. Сейчас в Иране остаются те из них, которые занимаются идентификацией и репатриацией тел погибших, а также вопросом "черных ящиков".

Глава украинского государства ожидает эффективного расследования и привлечения к уголовной ответственности виновных в ракетном поражении самолета украинских авиалиний, а также выплаты компенсаций семьям погибших и компании-перевозчику.

Президент Украины призвал Германию политически содействовать этому процессу.

Стороны также обсудили заключенные договоренности о транзите газа через территорию Украины в Европу. Владимир Зеленский отметил, что доволен достигнутым компромиссом и заключением нового контракта, и поблагодарил Германию за посредничество.

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Ангела Меркель со своей стороны отметила, что следующей задачей является обеспечение увеличения инвестиций в украинскую газотранспортную систему (ГТС) для повышения ее конкурентоспособности.

Президент Украины и федеральный канцлер Германии также обсудили ситуацию на Донбассе. Владимир Зеленский поблагодарил Ангелу Меркель за активное участие в проведении саммита в "нормандской формате" в Париже 9 декабря и за поддержку Украины в вопросе мирного урегулирования конфликта на востоке. Глава государства подчеркнул, что благодаря переговорам в Париже удалось достичь договоренностей о возвращении части украинских пленников.

"Нам, к сожалению, не удалось освободить всех, но мы вернули 76 человек. И мы очень благодарны вам за участие в этом процессе", – отметил Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас ведется работа над формированием очередных списков для обмена.

Также президент выразил обеспокоенность невыполнением договоренностей по обеспечению реального режима "полной тишины" на Донбассе. По словам главы государства, на следующих консультациях Трехсторонней контактной группы в Минске 16 января украинская сторона будет активно работать над продвижением дополнительных мер для полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств.

"Для нас очень важно, чтобы это были именно гуманитарные участки. Это важно для людей", – подчеркнул он.

Кроме того, президент выразил обеспокоенность недопуском представителей Международного комитета Красного Креста к незаконно удерживаемым лицам на неподконтрольных территориях.

Напомним, изначально Иран всячески отрицал версию о причастности своих сил ПВО к крушению, но 11 января министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф подтвердил, что украинский лайнер был неумышленно сбит иранской ракетой.

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хоссейн Салами принес свои извинения за поражение украинского самолета МАУ вблизи Тегерана.

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