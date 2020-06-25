Путин может атаковать с юга: эксперт рассказал об угрозе для Украины

Президент РФ Владимир Путин оказался в ситуации, когда ему нужна "маленькая победоносная война" и на первом месте у него для этого – Украина. Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Цетра Разумкова Алексей Мельник считает, что Россия может пойти на новую агрессию с юга. Об этом идет речь в нашем материале "Парад "победобесия": готовится ли Путин к новой войне".

"Если же говорить о дальнейших угрозах, думаю, кто бы ни рассказывал, что Путину не выгодна новая операция по "открытию" Северо-Крымского канала или эскалация на Донбассе... Если даже все эти доказательства очень логичны, они нарываются на один большой вопрос: посмотрите хотя бы на шестилетнюю историю российской политики. Решения, начиная от Крыма, были невыгодны России, имели кратковременную выгоду для Путина и поэтому с точки зрения здравого смысла сейчас оценивать его решения, на мой взгляд, довольно рискованно", – сказал он.

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Мельник считает, что военный парад в Москве превратился в большой пшик, поскольку не достиг того эффекта, которого ждал хозяин Кремля, – к нему не приехали сильные мира сего, кроме ближайших "друзей" вроде лидеров Беларуси, Молдовы, непризнанного "президента" Абхазии… Он считает, что и референдум по "коронации" Путина под большим вопросом.

"Поэтому может возникнуть ситуация, когда Путину срочно нужно будет что-то делать. В данном случае Украина, мне кажется, если не на первом месте, то где-то на одном из первых, где он может попытаться каким-то образом снова провернуть когда-то успешную идею "маленькой победоносной войны". Угрозу я вижу, как раз с юга, и определенная кампания по легитимизации возможной агрессии уже проведена. Ну а ответы наших чиновников о том, что мы ничего не боимся, на мой взгляд достаточно безответственные, поскольку даже если у нас есть военные возможности остановить эту агрессию, цена такой обороны может быть слишком высокой", – объяснил эксперт.

Ранее заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь рассказывал нам об угрозе нападения России на Украину. По его словам, стратегические учения России "Кавказ-2020" в сентябре могут стать основой для проведения широкомасштабного наступления.

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