Путин назвал новое условие встречи Нормандской четверки

Владимир Путин и Виктор Орбан / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин уверяет, что Москва всегда готова к саммитам в "нормандском формате", где должно обсуждаться мирное урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе,но они должны быть подготовлены и вести к результатам.

Об этом хозяин Кремля заявил в Будапеште на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

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Напомним, помощник президента РФ Юрий Ушаков неделей ранее заявил, что по встрече Нормандской четверки нет никаких подвижек . Он намекнул, что якобы именно Киев срывает разведение сил в Петровском и Золотом, оговоренное в Минске, но забыл упомянуть, как подконтрольные России боевики не прекращают обстрелы данного района.

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В начале октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также завил, что по саммиту в "нормандском формате" продолжаются переговоры относительно даты встречи лидеров стран. Якобы пытались подстроиться под графики президентов , чтобы выработать точную дату.

Отметим, что в сентябре единственной преградой для проведения встречи Нормандской четверки была "формула Штайнмайера", которую Киев сначала отказывался подтвердить. В итоге 1 октября в Минске украинская сторона согласовала документ. По итогам переговоров Трехсторонней контактной группы президент Владимир Зеленский заявил, что последние преграды к проведению саммита "Нормандской четверки" устранены.

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