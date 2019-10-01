Последние преграды к проведению саммита "нормандской четверки" устранены – Зеленский

В ближайшее время мы будем знать дату проведения саммита, заявил украинский президент

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Сегодня устранены последние преграды к проведению саммита "Нормандской четверки". Об этом на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, в ближайшее время будет известна дата.

"Сегодня мы устранили последние препятствия на пути проведения саммита "нормандской четверки". Думаю, в ближайшее время мы будем знать эту дату", – заявил Зеленский.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что рассчитывает на проведение в скором времени саммита в "нормандском формате", и выразил надежду на достижение на нем осязаемых результатов.

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"В ближайшие недели мы проведем саммит в "нормандском формате" на уровне глав государств и правительств", - сказал он, выступая во вторник в ПАСЕ.

Макрон выразил надежду, что саммит позволит "преодолеть новые этапы".

"Речь идет о так называемой "формуле Штайнмайера", о выполнении Минских договоренностей, о линии разграничения, о Донбассе, о Крыме", - добавил президент Франции.

Недавно в России заявили о возможном срыве встречи "нормандской четверки", поскольку украинская сторона отказалась подписать в Минске "формулу Штайнмайера". Отметим, что Москва хотела одновременной договоренности о выполнении блока по безопасности и политического, то есть, чтобы Украина согласилась ввести в действие закон об особом статусе Донбасса с амнистией боевиков и проведением выборов. Но, по мнению Москвы, эти условия должны были выполняться одновременно с требованиями Киева – разведением сил, выводом российских войск, разоружением боевиков и т.д. В итоге выходило, что Украина согласилась бы на условия России, войска которой находятся на Донбассе и контролируют "Л/ДНР" и все сопутствующие процессы.

В то же время на встрече Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске, которая прошла 18 сентября, переговорщик от Украины Леонид Кучма отметил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу "формулы Штайнмайера" о местных выборах. Однако реализация этой формулы возможна только при условии выполнения нескольких обязательных пунктов: полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга ОБСЕ; вывод российских войск; разведение сил по всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей на территории ОРДЛО.

В свою очередь Пристайко также объяснил причину неподписания Украиной "формулы Штайнмайера" в Минске. По его словам, украинская сторона действительно должна была ее согласовать, но возникло техническое недоразумение в самой Трехсторонней контактной группе. Кроме того, представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма выразил определенные замечания. Министр не исключил, что в текст, который обсуждается в ТКГ, будет подправлен (что-то или добавят, или уберут).

Позже Леонид Кучма назвал условия для подписания "формулы Штайнмайера". Второй президент четко дал понять, что не подпишет документ на условиях России.

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

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