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Путин после звонка Зеленского собрал Совбез РФ

12 июля, 15:20

К хозяину Кремля на совещание пришли руководители всех силовых ведомств

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru.

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсуждался, в том числе, и вопрос вчерашних переговоров с главой украинского государства Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба Кремля.

"Наряду с актуальными вопросами внутрироссийской повестки дня участники совещания затронули некоторые аспекты российско-украинских отношений, в том числе с учётом состоявшегося накануне телефонного разговора Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении.

Так, на совещание в Кремль собрались председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, секретарь совета безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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Отметим, что разговор между президентами РФ и Украины в последнее время особенно назревал. Как сообщали новости "Сегодня", в ответ на планы пропагандистского телеканала РФ и одного из украинских телеканалов провести телемост в рамках программы "Надо поговорить" для обсуждения острых российско-украинских вопросов, Зеленский обратился к Путину с предложением провести переговоры, но с участием президента США Дональда Трампа.


В свою очередь Путин ответил на предложение Зеленского о новом формате переговоров. Также хозяин Кремля рассказал, когда возможна будет встреча для обсуждения ситуации на Донбассе.

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Тег Россия, Путин, Зеленский, совбез РФ

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