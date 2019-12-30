Путин повлиял на боевиков: в Кремле прокомментировали обмен пленными

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

В России уже комментировали обмен пленными с Украиной, а теперь уже в Кремле дали понять, что этот процесс смог осуществиться после того, как президент РФ Владимир Путин повлиял на главарей боевиков т.н. "ДНР" и "ЛНР", подтвердив тем самым российский контроль над непризнанными "республиками".

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков снова намекнул, что если бы Киев вел переговоры с боевиками напрямую, то обмены пленными происходили бы легче.

"Ведь фактически прямых двусторонних контактов с представителями "ДНР" и "ЛНР" нет у украинских коллег. Собственно, если бы они были, то, наверное, дела бы шли (по обмену пленными) гораздо легче в этом плане", – сказал Песков.

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Отвечая на вопрос, не означает ли согласие Украины обменять экс-беркутовцев и "харьковских террористов" то, что Россия отчасти берет ответственность за преступления, не связанные непосредственно с войной на Донбассе, он спикер Кремля сказал: "Нет, никоим образом – с нашей точки зрения, неправильное и неверное понимание. Президент России не принимает участия в этих переговорах, в этих контактах, президент России использует свое влияние, свой авторитет с тем, чтобы способствовать осуществлению подобного обмена".

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В то же время он отказался ответить, согласовывали ли боевики с Москвой списки на обмен.

Как сообщали новости "Сегодня", 29 декабря на КПВВ "Майорское" (под Горловкой) в Донецкой области произошел обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. В свободную Украину вернулись 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО. Еще шесть украинцев были освобождены из плена, но остались на оккупированной территории, потому что там их семьи. Полный список имен освобожденных украинцев.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что около 50 осужденных, которые отказались от обмена, или отказались возвращаться на неподконтрольную территорию Донбасса, останутся за решеткой.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группе Валерия Лутковская уточнила, что 17 человек отказались переезжать в т.н. "Л/ДНР", а еще около 30 человек отказались участвовать в обмене и продолжают отбывать наказание. Также она заявила, что Украина будет пытаться договориться об освобождении еще 300 человек. Кроме того, в следующий обмен пленными намерены включить уже крымских политзаключенных.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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