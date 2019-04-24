Путин придумал объяснение выдачи российских паспортов жителям Донбасса
Предоставление российского гражданства хозяин Кремля назвал "заботой о правах человека"
Указ президента РФ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства населению оккупированных территорий Донбасса якобы является вопросом гуманитарного характера.
Об этом заявил сам Владимир Путин на встрече с членами совета законодателей.
"У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти. Но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории Донецкой и Луганской "республик", вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, – это переходит всякие границы с точки зрения прав человека", – "пожалел" жителей Донбасса Путин.
Он признал, что жители оккупированных местными боевиками и российскими военными территорий не могут "передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности и права".
"Это вопрос чисто гуманитарного характера", – уверяет Путин, который отказывается признать наличие своих войск на Донбассе и роль России в ухудшении гуманитарной ситуации на востоке Украины.
Ранее сообщалось, что первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко напомнила: "По украинскому закону двойное гражданство запрещено, и своим нарочитым, наглым решением Путин демонстрирует, что он не считает оккупированные территории частью суверенной Украины".
А эксперт-международник Антон Кучухидзе в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что за подобные действия Кремлю грозит следующая волна санкций Запада.
Напомним, что в феврале 2017 года Путин подписал указ о признании Россией "паспортов" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Украинские власти назвали это доказательством оккупации Донбасса Россией, а тогдашний генсек ОБСЕ Ломберто Заньер заявил, что это решение помешает перемирию.
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