Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,69
30,01
УКР
Главная Больше  Новости политики

Путин придумал объяснение выдачи российских паспортов жителям Донбасса

Сегодня, 17:38

Предоставление российского гражданства хозяин Кремля назвал "заботой о правах человека"

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: AFP

Указ президента РФ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства населению оккупированных территорий Донбасса якобы является вопросом гуманитарного характера.

Об этом заявил сам Владимир Путин на встрече с членами совета законодателей.

"У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти. Но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории Донецкой и Луганской "республик", вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, – это переходит всякие границы с точки зрения прав человека", – "пожалел" жителей Донбасса Путин.

Он признал, что жители оккупированных местными боевиками и российскими военными территорий не могут "передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности и права".

"Это вопрос чисто гуманитарного характера", – уверяет Путин, который отказывается признать наличие своих войск на Донбассе и роль России в ухудшении гуманитарной ситуации на востоке Украины.

Ранее сообщалось, что первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко напомнила: "По украинскому закону двойное гражданство запрещено, и своим нарочитым, наглым решением Путин демонстрирует, что он не считает оккупированные территории частью суверенной Украины".

А эксперт-международник Антон Кучухидзе в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что за подобные действия Кремлю грозит следующая волна санкций Запада.

Напомним, что в феврале 2017 года Путин подписал указ о признании Россией "паспортов" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Украинские власти назвали это доказательством оккупации Донбасса Россией, а тогдашний генсек ОБСЕ Ломберто Заньер заявил, что это решение помешает перемирию.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Путин, Донбасс, гражданство, паспорт

Вы сейчас просматриваете новость " Путин придумал объяснение выдачи российских паспортов жителям Донбасса". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гражданство России для жителей Донбасса: во сколько обойдется РФ авантюра Путина

Сегодня, 17:27

Подсчитана колоссальная сумма, которую России придется платить пенсионерам на оккупированных территориях

Нужно готовиться к эскалации: в Раде забили тревогу из-за "паспортного маневра" Путина

Сегодня, 17:20

Политики сходятся во мнении, что Кремль запустил процесс легитимизации своей агрессии на оккупированных территориях

Гибель украинского бойца на Донбассе: стало известно имя

Сегодня, 17:02

Погибшего воина дома ждала супруга и двое детей

Геращенко о выдаче паспортов РФ жителям Донбасса: Путин вогнал еще один нож в спину Украины

Сегодня, 16:59

По украинскому законодательству, двойное гражданство запрещено, напомнила вице-спикер Рады

Беглый Янукович отличился несуразным поздравлением Зеленскому

Пенсионеры получат две дополнительные выплаты: озвучили сумму

"Коллега" Стрелкова "Махно" рассказал о захвате Славянска

Как первый муж Юлии Началовой прокомментировал смерть певицы

Как кошки воспринимают своих хозяев?

Вице-спикер Рады Сыроид объяснила Шуфричу ситуацию на Донбассе

Пыталась соблазнить: Чубаров рассказал о встрече с Поклонской

''Спасла эфир'': выступление Кароль на шоу Голос вызвало восторг

"Короче, тут болото": Шнуров высмеял Россию в новом стихе

Диета Пятнашки: как похудеть всего за 5 дней

Стильные и в то же время строгие луки от украинского дизайнера

В городе квадрокоптеры и дроны по самой низкой цене

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

Сегодня, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

Вчера, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Обидел учителя — штраф: Рада пытается защитить учителей, а родители школьников паникуют

Вчера, 07:00

Педагогов хотят оградить от насилия. Родители: учителя могут злоупотреблять нормой

Список дел для нового гаранта: государственные долги, суды и мир

22 апреля, 07:55

Сразу после выборов президенту нужно решать вопросы пенсий, судов и импичмента

Исхудавшая Алла Пугачева напугала всех (фото)

Как придать ванной дорогой вид без ремонта: 8 действенных приемов

Пенсии по 15 тыс. грн: сколько получат украинцы после реформы