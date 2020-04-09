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  1. Новости политики

Путин приплел Киевскую Русь к коронавирусу: в Кремле сказали зачем

9 апреля, 16:27

Станислав Кожемякин

Песков объяснил сравнение российским президентом половцев и печенегов с эпидемией COVID-19

Древнетюркские кочевнические племена половцев и печенегов, упомянутые президентом России Владимиром Путиным в его вчерашнем видеообращениик согражданам по случаю коронавирусной эпидемии, нападали на ту часть Киевской Руси, которая ныне является частью Украины, а не России.

Об этом напомнил пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову украинский журналист Роман Цымбалюк во время брифинга 9 апреля, который проходил в формате конференц-звонков.

Помимо того, журналист спросил, было ли данное упоминание сделано "для красного словца", либо же это следует расценивать как завуалированные территориальные претензии.

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"Не забывайте, что территория, на которой находится Украина, она исторически была Киевской Русью. Киевскую Русь, вы же ее никуда не денете, вы же ее из нашей истории не вычеркните", – ответил Песков.

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Напомним, что позже оказалось, что именно этот отрывок из речи Путина ранее использовался адвокатом Федором Плевако, который вел практику во времена Российской империи. Таким образом, это является плагиатом.

В то же время российский президент не просто использовал слова Плевако, а сравнил древних врагов Киевской Руси с коронавирусом, что моментально стало интернет-мемом, а в соцсетях даже запустили флешмоб со словом "печенег".

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Россия Цымбалюк киевская русь Владимир Путин Дмитрий Песков

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