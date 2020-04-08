Путин рассказал о победе над коронавирусом в России

Определяющими для ситуации с эпидемией в стране станут ближайшие две-три недели, считает президент

Пока в России пытаются спрогнозировать пик коронавирусной эпидемии, президент Владимир Путин обещает согражданам победу над инфекцией, как раньше были побеждены враги Киевской Руси.

Об этом он заявил в видеообращении к россиянам 8 апреля.

"Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную", – сказал Путин.

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При этом он заверил сограждан, у которых эпидемия нарушила привычную жизнь, в том, что понимает их проблемы. Хозяин Кремля также призвал россиян ответственно подойти к достижению перелома в борьбе с COVID-19 и проявить свои лучшие качества.

По словам Путина, определяющими для развития эпидемиологической ситуации в России будут "ближайшие две-три недели", в течение которых потребуется предельная концентрация всех экономических ресурсов и самое строгое выполнение рекомендаций врачей и профилактических мер, которые вводятся в каждом регионе.

Напомним, что по состоянию на 8 апреля в РФ официально зарегистрировано 8672 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, из которых 63 скончались. При этом только на Москву приходится 5841 заразившихся.

При этом Кремль пытается извлечь для себя максимальную выгоду даже из этой ситуации - в Москве надеются использовать это как предлог для снятия международных санкций.

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