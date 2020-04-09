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Путина уличили в плагиате: в Кремле отреагировали

9 апреля, 15:39

Станислав Кожемякин

Песков объяснил, откуда в речи президента РФ появилась отсылка к Киевской Руси

Отрывок из вчерашнего видеообращения президента России Владимира Путина к согражданам, в котором он сравнил коронавирус с древними врагами Киевской Руси печенегами и половцами, оказался плагиатом.

"Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную", – сказал 8 апреля Путин.

Как обратил внимание журналист Максим Кваша, эти слова совпали с содержащимися в речи русского адвоката Федора Плевако времен Российской империи.

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"Много бед, много испытаний пришлось претерпеть России за более чем тысячелетнее существование. Печенеги терзали ее, половцы, татары, поляки. Двунадесять языков обрушились на нее, взяли Москву. Все вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний", – сказал в одном из выступлений Плевако.

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Комментируя это на брифинге 9 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сравнение было включено в речь Путиным лично.

"То есть это слова, сказанные самим президентом, – именно он это добавил в свое выступление", – сказал Песков, признавшись, что не может назвать оригинальный источник этой фразы.

Стоит отметить, что нелепое сравнение моментально стало интернет-мемом, а в соцсетях даже запустили флешмоб со словом "печенег".

Безотносительно к шуткам о выступлении Владимира Путина, по состоянию на 9 апреля в России было обнаружено 1459 новых случаев коронавирусной инфекции, совокупное число которых теперь достигает 10 131. При этом с начала эпидемии 76 пациентов скончались, а 698 – выздоровели.

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Россия плагиат киевская русь Владимир Путин президент России

Источники: Сегодня , ТАСС

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