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"И серую хворь победим": печенеги от Путина стали интернет-мемом

8 апреля, 20:24

Станислав Кожемякин

Упомянутые президентом России враги Киевской Руси не оставили соцсети равнодушными

Видеообращение президента России Владимира Путина к согражданам по поводу борьбы с коронавирусной эпидемией и мер борьбы с болезнью COVID-19 в стране рассмешили россиян.

"Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную", – сказал Путин.

В частности, пользователей соцсетей позабавило сравнение инфекции с древними врагами Киевской Руси, что моментально стало мемом в соцсетях.

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Некоторые комментаторы пошли еще дальше и представили, как бы звучали слова Путина в популярном сериале "Игра престолов".

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Кроме мемов, в Twitter запустили целый флешмоб, участники которого вставляют слово "печенег" в тексты известных песен, которые, таким образом, приобретают совершенно новый смысл.

Впрочем, несмотря на юмористический подход к словам президента РФ, ситуация в стране достаточно опасная – по состоянию на 8 апреля в России насчитывалось 8672 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, из которых 63 скончались. Самый большой очаг заражения – в Москве, на которую приходится 5841 инфицированный.

Несмотря на это, Кремль пытается не упустить для себя возможность извлечь из этого максимальную выгоду - в Москве надеются использовать эту ситуацию как предлог для снятия международных санкций.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия коронавирус Владимир Путин мем

Источник: Сегодня

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