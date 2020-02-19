Путин продолжит говорить – "нас там нет": Волкер дал прогноз по Донбассу

Бывший спецпредставитель США по Донбассу, который оценил идею Зеленского по совместному патрулированию, не видит в ближайшее время разрешения ситуации с конфликтом. Россия и дальше будет оккупировать Донбасс.

Такое мнение он высказал в интервью "Европейской правде".

Он считает, что на сегодняшний день с Россией невозможно будет договориться по урегулированию конфликта – в Кремле просто не настроены на мир.

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"Наиболее вероятный сценарий – что оккупация Донбасса продолжится, Путин будет продолжать говорить, что "их там нет", и создавать постоянные проблемы и давление на Киев. Он продолжит оккупацию Донбасса, вливая множество средств без причин", – сказал Волкер.

Американский дипломат напомнил, что США приложили немало усилий, чтобы склонить Москву к миру, но поняли одно – Россия не планирует ничего менять.

"И это касается не только Донбасса. Россия не планирует идти одним "русским путем". Она не планирует становиться успешной. И мы, к сожалению, потеряли возможность изменить эту ситуацию – потому США самоустранились от процесса (по урегулированию российско-украинского кризиса. – Ред.) из-за процедуры импичмента. К сожалению, это существенно снизило давление на Россию. К тому же то, как действуют Германия и Франция в "нормандском формате", добавило России немало пространства для маневра. И именно поэтому мы еще долго не увидим изменений на Донбассе", – подчеркнул он.

Как мы уже писали, также Волкер прокомментировал стратегию Зеленского по Донбассу. По его словам, та стратегия, которую выбрал Зеленский на международной арене в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе, является очень разумной.

Недавно чрезвычайный и полномочный посол Украины, заведующий Центром международных исследований Дипломатической академии Украины Андрей Веселовский в интервью сайту "Сегодня" рассказывал, как Путина подставили его же советчики в 2014 году при попытке захватить Украину. По его словам, юг нашей страны не пошел за Путиным, чего не ожидали в Кремле.

Смотрите полную версию интервью:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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