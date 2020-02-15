Путина подставили его же советчики: дипломат о провале Кремля в 2014 году

Юг Украины не пошел за Путиным, чего не ожидали в Кремле

/ Фото: kremlin.ru

Российский сценарий в Одессе провалился в 2014 году, потому что президенту РФ Владимиру Путину его же окружение предоставило неверную информацию, что якобы юг Украины готов бунтовать. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" чрезвычайный и полномочный посол Украины, заведующий Центра международных исследований Дипломатической академии Украины Андрей Веселовский.

По его словам, российский президент не опирается в вопросах по Украине на кого-то одного, например, куратора по данному направлению – для этого у него целая армия советчиков из высокопоставленных чиновников и спецслужб с их различными планами. Однако в 2014 году это сыграло с ним злую шутку.

"С точки зрения последнего слова, то ключ (от мира в Украине – ред.) в его руках. Но он откуда-то получает информацию. И здесь как раз нельзя говорить о единоличности, потому что он может получить ошибочную информацию, что и произошло в 2014 году, когда ему сказали, что вся Одесса встанет. Но так не произошло. Днепр вообще сделал что-то неожиданное. Другие регионы – Харьков, Запорожье – также проявили патриотизм. Поэтому, повторю, последнее слово за Путиным, но оно вырабатывается на основе конкурентности идей и решений, которые обсуждаются (со спецслужбами и ответственными по Украине – ред.). В этом опасность. Мы имеем дело с хорошо подготовленным и целеустремленным врагом", – сказал Веселовский. В тренде Принудительная паспортизация на Донбассе: Украина собирает доказательства для Гааги

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью "Путина надо позвать в Киев: украинский дипломат о войне на Донбассе и мирных переговорах".

Отметим, что недавно Кремль сменил куратора по Украине – место Владислава Суркова занял новый помощник президента РФ Дмитрий Козак. Однако Веселовский не считает, что от него зависит повестка Москвы по украинскому направлению. Он объяснил, кто советует Путину по Украине.

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