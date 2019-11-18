Путин с Макроном обсудили Украину: подробности разговора

В Кремле указали на важный момент перед встречей "Нормандской четверки"

Фото: kremlin.ru

После того, как была согласована дата встречи "Нормандской четверки", президенты России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, обсудив вопрос Донбасса, передает пресс-служба Кремля.

В Москве отметили, что основное внимание во время разговора было уделено ситуации в Украине на фоне подготовки к запланированному на 9 декабря в Париже саммиту в "нормандском формате". Путин и Макрон подчеркнули, что проведение такой встречи должно реально способствовать скорейшей и полной реализации Минских соглашений.

"В этом контексте отмечена необходимость выполнения Киевом обязательств по политическим аспектам. Прежде всего речь идет о вступлении в силу закона об особом статусе Донбасса", – говорится в сообщении.

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Также президент РФ проинформировал Макрона о состоявшемся сегодня в акватории Черного моря возвращении Украине военных кораблей.

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Помимо украинского вопроса обсуждалась тема Сирии. Условлено о дальнейшей координации по линии военных ведомств России и Франции в целях эффективного противодействия террористической угрозе в регионе.

Как сообщали новости "Сегодня", в Кремле подтвердили дату "нормандской" встречи и заявили, что подготовка к ней уже вступила в завершающую стадию.

Что касается самого французского лидера и его отношения к украинско-российскому кризису, то здесь много вопросов. Он хочет и быть чуть ли не первым номером в Евросоюзе, и наладить отношения с Россией, а для этого необходимо урегулировать конфликт России с Украиной. Читайте больше в материале "Сегодня": Франция Макрона: куда движется Республика и к чему готовиться Украине.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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