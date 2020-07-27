Путин сказал Зеленскому, что его не устраивает по Донбассу

Президенты Украины и России провели телефонный разговор и обсудили важные вопросы

Российский президент Владимир Путин в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским намекнул, что непроведение выборов на Донбассе может сорвать процесс урегулирования конфликта.

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Об этом сообщает сайт Кремля.

"Владимир Путин охарактеризовал принятое 15 июля Верховной Радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее Минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования", – говорится в заявлении.

Кроме того, хозяин Кремля выразил серьезную озабоченность в связи с недавними заявлениями высокопоставленных официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений Комплекса мер и необходимости переписать Минские соглашения.

"Президент России особо отметил, что еще раз озвученная Владимиром Зеленским в ходе нынешнего телефонного разговора позиция о безальтернативности Минских договоренностей должна найти свое подтверждение в реальных действиях киевских властей", – заявили в Кремле.

В тренде Зеленский подписал закон об изменениях в Избирательный кодекс

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Отметим, что Киев уже давно четко дал понять – выборы в ОРДЛО могут состояться исключительно при условии прекращения огня, вывода российских войск и разоружения боевиков, возвращения Украине контроля над границей. Избирательный процесс должен проходить по законам Украины с освещением украинскими СМИ и по стандартам ОБСЕ. Как сообщали новости "Сегодня", ранее вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников объяснял, что выборы на Донбассе пройдут по специальному закону.

Что касается соглашений по Донбассу, то в Украине уже не раз заявляли, что они "мертвы", и договоренности 2015 года уже не соответствуют нынешним реалиям и их нужно менять. Плюс ко всему Москва начала активно продвигать вариант выполнения "Минска" в той очередности, как записаны пункты в документе. Например, хочет выборов в ОРДЛО еще до вывода своих войск и деоккупации Донбасса. Также настаивает на внесении изменений в Конституцию Украины относительно особого статуса Донбасса. Алексей Резников заявлял, что Минские соглашения нужно модернизировать. Он также объяснил, почему Украина не будет выходить из минского процесса.

Ранее Владимир Зеленский тоже озвучивал свою позицию по выборам на Донбассе. Смотрите его выступление в одном из выпусков программы "Свобода слова Савика Шустера":

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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