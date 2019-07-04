"Путин – убийца": президента России встретили в Италии протестами

Украинская диаспора показала, что думает о визите российского лидера в Рим и Ватикан

Видео: Reuters

Члены украинской диаспоры в Италии провели протест против визита в страну российского президента Владимира Путина.

В честь этого около трех десятков человек собрались в Риме с плакатами, на которых по-английски и по-итальянски было написано "Стоп агрессии" и "Путин, убирайся из Украины". Также они выкрикивали "Путин – убийца!".













Фото с места пикета опубликован на своей странице в Facebook глава Христианского общества украинцев в Италии и организатор демонстрации Олесь Городецкий

Демонстранты также прочитали молитву на украинском языке за всех украинцев, которые погибли в результате российской агрессии на Донбассе.

Напомним, что перед визитом в Болгарию председателя российского правительства Дмитрия Медведева ранее в этом году украинские и местные активисты тоже организовали протесты в столице Софии. Таким образом, активисты выступили против превращения страны в российского "троянского коня" в Евросоюзе и НАТО.

Мы также писали об одиночном пикете супружеской пары в Кыргызстане, которые выступили против визита в страну Путина. Супругов задержали, 19 часов держали без воды и еды, а теперь им грозит до 10 лет тюрьмы.

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