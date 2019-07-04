Папа Римский принял Путина в Ватикане: президент России снова опоздал

Понтифику не привыкать – Владимир Путин не пришел вовремя еще ни на одну их прошлую встречу



























В Апостольском дворце в Ватикане состоялась встреча российского президента Владимира Путина с Папой Римским Франциском в Ватикане, ставшая для них третьей с момента интронизации понтифика в 2013 году.

Как пишут российские СМИ, встреча продлилась 55 минут, а по ее окончанию лидеры обменялись подарками: президент России получил в качестве презента медаль, посвященную столетию окончания Первой мировой войны, и гравюру с видом на площадь Святого Петра работы Джузеппе Вази 1774 года, а сам подарил Папе Римскому икону с изображением апостолов Петра и Павла и диск с фильмом "Грех" Андрея Кончаловского.

Предполагается, что одной из тем переговоров должен был стать "украинский вопрос": ситуация на Донбассе и поддержка автокефалии поместной Православной церкви Украины греко-католиками.

Не обошлось и без конфуза: вместо 13:00, как было оговорено изначально, Путин прибыл в резиденцию Папы в 14:07. Впрочем, понтифику уже не привыкать: в 2013 году российский президент опоздал к нему на 50 минут, а в 2015 – более чем на час.

В целом, визит Путина в Рим продлится 10 часов. На это время в итальянской столице были усилены меры безопасности: в центре города перекрыто движение транспорта, запрещены акции протеста и взято под контроль воздушное пространство над городом.

Напомним, что на следующий день после Путина у Франциска запланирована встреча с высшими иерархами Украинской греко-католической церкви, с которыми Папа обсудит церковную ситуацию в Украине.

Переговоры Папы Римского с президентом России являются одной из главных тем дня. С остальными темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

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