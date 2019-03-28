Визит Путина в Кыргызстан вызвал протест
Нурлана Карымшакова и его жену задержали и обвинили в разжигании нацрозни, за что им грозит до 10 лет тюрьмы
Накануне запланированного на 28 марта визита российского президента Владимира Путина в Кыргызстан активист Нурлан Карымшаков и его жена организовали пикет в столице республики Бишкеке.
С собой у них были плакаты с надписями "Путин — агрессор", "Нам не нужна военная база" и другие.
В результате они были задержаны правоохранительными органами и им, по словам правозащитников, вменяют распространение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды, за что в Кыргызстане предусмотрено до 10 лет лишения свободы.
В Национальном центре по предупреждению пыток рассказали о пытках семейной пары, которой после задержания в течение 19 часов не давали ни еды, ни воды.
Дома у Карымшаковых провели обыск, а адвоката к ним пустили лишь через 14 часов после задержания. Он рассказал, что у них четверо детей, старшему 19 лет, остальные — несовершеннолетние.
Впрочем, 28 марта хозяин Кремля все же прилетел в Бишкек, где у него состоялась встреча с киргизским коллегой Соорунбаем Жээнбековым.
Напомним, что перед визитом в Болгарию председателя российского правительства Дмитрия Медведева в столице Софии тоже прошли протесты.
Мы также писали о протестах против Путина в его стране – России. В частности, в прошлом месяце митинг прошел в третьем по величине в российском городе Новосибирске.
Кроме того, сообщалось, что в прошлом месяце в Москве, Санкт Петербурге и еще нескольких городах России прошли десятки митингов против политических преследований.
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