Путин выступил за бессрочный статус закона об особом статусе Донбасса

/ Фото: AFP

Президент России Владимир Путин заявил, что выступает за бессрочную реализацию закона об особом статусе Донбасса. Об этом он заявил после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Кремле.

"Мы понимаем все сложности внутриполитического процесса в Украине, но, если все заинтересованные стороны хотят добиться окончательного урегулирования, нужно идти по реализации Минских соглашений", – сказал он.

Путин также отметил, что в ходе переговоров с немецким канцлером "подробно обсуждалось" урегулирование кризиса на Донбассе.

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Как известно, закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" был принят Верховной Радой в 2014 году. Он действует на временной основе и требует ежегодного продления парламентом.

Документ предусматривает амнистию для участников событий на Донбассе, возможность использовать русский язык в органах местного самоуправления, участие местных властей в назначении руководителей органов прокуратуры и судов, а также особую государственную поддержку со стороны Украины для восстановления промышленности и инфраструктуры.

По решению Верховной Рады, вышеперечисленные статьи закона вступят в силу только после того, как российские войска и техника покинут оккупированные территории, а также после проведения внеочередных выборов в соответствии с Конституцией Украины.

Напомним, Зеленский заявил, что готов вносить изменения в Конституцию Украины, но только в рамках децентрализации, и "совсем не боится" повторения ситуации 2015 года, когда после голосования в первом чтении за законопроект тогдашнего президента Петра Порошенко о изменениях в Конституцию в части децентрализации начались столкновения возле Рады и погибли четыре сотрудника Нацгвардии.

Видео: телеканал "Украина"

Позже Владимир Зеленский отметил, что изменения Минских соглашений коснутся в вопросе децентрализации, что не противоречит самим договоренностям. Он отметил, что сейчас готовится пакет законов по децентрализации на всей территории Украины. По его словам, в Минских договоренностях предусмотрены изменения в Конституции Украины, связанные с децентрализацией.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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