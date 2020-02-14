Путин задал Зеленскому циничный вопрос

Во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 14 февраля, его российский коллега Владимир Путин сделал новое циничное заявление.
Несмотря на то, что Кремль неоднократно призывали придерживаться Минских соглашений, а также повлиять в этом плане на боевиков, Путин спросил у Зеленского, "намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности", сообщили в Кремле.
Также в администрации президента РФ отметили, что он обсуждал с Зеленским реализацию решений, принятых на декабрьском "Нормандском саммите" в Париже и, в частности, режим прекращения огня, разведения сил и разминирование.
"Выражена готовность продолжить усилия, направленные на освобождение и обмен связанных с конфликтом удерживаемых лиц", – отметили в Кремле.
Также Путин выразил соболезнования в связи с гибелью восьми граждан Украины в ДТП с микроавтобусом и фурой под Псковом 13 февраля.
Напомним, ранее в этом месяце отмечалась пятая годовщина подписания мирного документа по Донбассу. В связи с этим США призвали Россию выполнить свои обязательства в рамках Минских соглашений.
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