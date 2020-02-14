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Путин задал Зеленскому циничный вопрос

14 февраля, 17:39

Президент России намекает, что Украина не выполняет Минские соглашения

Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Владимир Путин. Фото: REUTERS/Charles Platiau

Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Владимир Путин. Фото: REUTERS/Charles Platiau

Во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 14 февраля, его российский коллега Владимир Путин сделал новое циничное заявление.

Несмотря на то, что Кремль неоднократно призывали придерживаться Минских соглашений, а также повлиять в этом плане на боевиков, Путин спросил у Зеленского, "намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности", сообщили в Кремле.

Также в администрации президента РФ отметили, что он обсуждал с Зеленским реализацию решений, принятых на декабрьском "Нормандском саммите" в Париже и, в частности, режим прекращения огня, разведения сил и разминирование.

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"Выражена готовность продолжить усилия, направленные на освобождение и обмен связанных с конфликтом удерживаемых лиц", – отметили в Кремле.

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Также Путин выразил соболезнования в связи с гибелью восьми граждан Украины в ДТП с микроавтобусом и фурой под Псковом 13 февраля.

Напомним, ранее в этом месяце отмечалась пятая годовщина подписания мирного документа по Донбассу. В связи с этим США призвали Россию выполнить свои обязательства в рамках Минских соглашений.

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Владимир Зеленский Владимир Путин

Источник: Сегодня

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