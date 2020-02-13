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В МВД России подтвердили гибель восьми человек в смертельном ДТП на трассе под Псковом

13 февраля, 04:54

По предварительным данным, погибшие - граждане Украины

Микроавтобус Mercedes и большегрузный автомобиль Volvo столкнулись на трассе Р-23 в Пустошкинском районе Псковской области России, погибли восемь человек.

Об этом в российской пресс-службе УМВД.

"По предварительным данным, 13 февраля в Пустошкинском районе Псковской области произошло лобовое столкновение микроавтобуса "Мерседес" и большегруза. По имеющейся информации, в результате лобового столкновения погибли 8 человек: водитель и пассажир микроавтобуса", – сообщил сотрудник УМВД.

Также известно о двух пострадавших в результате аварии: водителе фуры и пассажире микроавтобуса.

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По предварительным данным, погибшие – граждане Украины.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются, на месте работает следственно-оперативная группа.

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области также принимают участие в ликвидации ДТП в Пустошкинском районе, сообщает сайт регионального управления МЧС.

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"Привлекались три единицы техники, восемь человек", – говорится в сообщении.

Ранее источник в службе транспортного надзора региона сообщил, что под Псковом в ДТП попал микроавтобус, погибли восемь человек из девяти.

Напомним, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 3454 человека.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

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Россия авария ДТП украинцы погибшие Украина псков

Источник: Интерфакс-Украина

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