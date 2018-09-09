Пытались прорвать фронт на Донбассе": Порошенко рассказал, как удалось сорвать планы Путина

Москва в День Независимости Украины хотела испортить праздник, но удалось перехватить данный с российских спутников, отметил президент

Украинские специалисты вовремя перехватили данные с российских военных спутников, и армия смогла предотвратить наступление российских войск на Донбассе. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с талантливой молодежью в Виннице, передает телеканал "Прямой".

По его словам, Россия в районе Желобка сконцентрировала мощное вооружение и готовилась к наступлению.

"Накануне нашего Дня Независимости, накануне военного парада они (русские оккупанты – ред.) пытались нам испортить праздник. И усиленная рота на участке населенного пункта Желобок в полосе наступления в полтора километра, сконцентрировав артиллерию, системы залпового огня, минометы, пытались прорвать фронт", – рассказал президент.

В то же время он отметил, что сорвать планы РФ удалось благодаря данным разведки, позволив подтянуть ВСУ дополнительные силы.

"Это стало возможным благодаря специалистам из коммуникационных специальностей, специалистам по спутниковым технологиям, специалистам по компьютерной расшифровке, потому что мы делали перехваты с российских спутников", – подчеркнул глава государства.

Отметим, что речь идет о пятичасовом боев на Бахмутке. Порошенко рассказал о больших потерях боевиков. По его словам, противник атаковал украинских военных ротой солдат с помощью тяжелой артиллерии, но поплатился за это – потери боевиков: восемь убитых и более 10 раненных.

В свою очередь командир 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" ВСУ Александр Яковенко рассказал, как ВСУ отразили штурм боевиков на Бахмутке. Он отметил, что боевики нарвались на удар украинской артиллерии и всех огневых средств подразделений, оборонявшихся на переднем крае.