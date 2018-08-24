Комбат "Айдара" рассказал, как ВСУ отразили штурм боевиков на Бахмутке

Боевики нарвались на удар украинской артиллерии и всех огневых средств подразделений, оборонявшихся на переднем крае

Украинские военные знали, что противник готовит штурм в районе трассы "Бахмутка", поэтому предприняли все возможны меры предосторожности.

Об этом рассказал командир 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" ВСУ Александр Яковенко

По его словам, около шести утра 23 августа противник попытался захватить позиции полосы обеспечения, созданной по переднему краю, проходившему по Бахмутской трассе.

Ночью артиллерия батальона и артиллерийские средства старшего начальника заняли огневые позиции и были наведены на цели противника. Готовность к открытию огня составляла одна-две минуты, рассказывает комбат.

Кроме того, резервы "Айдара" и старшего начальника заняли исходные районы. Подразделения на переднем крае были усилены в четыре-пять раз, дополнительно были выделены СПГ, АГС-17, пулеметы ДШК и ПКМ, также был выделен дополнительный запас боеприпасов.

В 5:50 утра противник начал огневой налет. В ответ начали работать все калибры украинской артиллерии, чтобы подавить огонь врага.

Противник применил дымовую маскировку и силами мотострелковой роты с разведвзводом 4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса т.наз "ЛНР" на фронте до одного километра с восточной окраины Желобка перешел в наступление в направлении Сентяновка – Крымское.

Боевики нарвались на удар украинской артиллерии и всех огневых средств подразделений, оборонявшихся на переднем крае. Наступавший противник был остановлен на рубеже вдоль Бахмутской трассы. Резерв противника численностью до усиленного мотострелкового взвода пытался обойти подразделения ВСУ, которые оборонялись на правом фланге батальона. Брошенный навстречу боевикам резерв украинских военных остановил противника на этом направлении.

"Не достигнув своей цели, противник отошел. Отступая, яростно вел огонь во всей полосе обороны батальона, пытаясь разрушить нами создании оборонительные позиции вдоль Бахмутской трассы", – добавил комбат.

Напомним, 23 августа в результате боевых действий погибло пятеро защитников Украины, еще семеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Также напомним, в пятичасовом бою у поселка Желобок Луганской области, украинские военные уничтожили 12 боевиков, еще 17 получили ранения.