Рябошапка уволил двух своих заместителей: подробности

Приказы были подписаны в связи с вступлением в действие закона о реформе прокуратуры

/ Фото: president.gov.ua

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил с должностей двух своих заместителей Сергея Кизя и Юрия Столярчука. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"В связи с вступлением в действие закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры" генеральный прокурор Руслан Рябошапка 25 сентября 2019г подписал приказы об увольнении с должностей заместителей генерального прокурора С.Кизя и Ю.Столярчука", – говорится в сообщении.

Ранее Руслан Рябошапка подписал приказ о создании Департамента процессуального руководства по особо важным уголовным производствам, связанным с масштабными хищениями государственных средств. Отмечается, что в состав департамента войдут пять отделов.

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"Его деятельность будет сосредоточена на процессуальном руководстве в производствах по преступлениям, связанным с масштабными хищениями государственных средств, преступлениям в кредитно-финансовой сфере, в частности связанным с выводом средств из банков, вследствие чего государство было вынуждено рефинансировать эти банки, производствах по посягательству на права инвесторов, легализации преступных доходов и нарушений в экологической сфере", – говорится в сообщении.

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Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада приняла закон о реформировании ГПУ. Теперь данное ведомство будет называться Офисом генпрокурора, для назначения на должность генпрокурора теперь обязательно нужно иметь юридическое образование. Также будет ликвидирована военная прокуратура.

Ранее генпрокурор Руслан Рябошапка прогнозировал, сколько времени продлится реформа прокуратуры. Он считает, что максимум эта реформа затянется года на два.

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