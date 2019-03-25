Работают на спецслужбы РФ: Климкин поставил точку в вопросе с российскими наблюдателями

Страна, нарушившая международные нормы, не может наблюдать за демократическими процессами, считает министр

Фото: AFP

Работают на спецслужбы РФ: Климкин поставил точку в вопросе с российскими наблюдателями //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7db/1c4/5c77db1c47bc7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7db/1c4/5c77db1c47bc7.jpg 2019-03-25T14:38:20+02:00 Политика Страна, нарушившая международные нормы, не может наблюдать за демократическими процессами, считает министр

Отказ в регистрации российских наблюдателей на выборы в Украине является вполне естественным, учитывая военную агрессию России против Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на совместной с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном пресс-конференции.

Он четко дал понять, что на украинских выборах наблюдателей из РФ не будет ни долгосрочных, ни краткосрочных.

"Наблюдатели страны-агрессора, нарушившего все возможные и невозможные принципы международного права, и моральные принципы, не могут наблюдать за тем, как осуществляются демократические выборы. Это невозможно ни политически, ни юридически, как вы прекрасно понимаете, ни просто с моральной точки зрения. И конечно, мы понимаем, что официальные российские наблюдатели – они работают не на демократию, а на соответствующие спецслужбы этой страны", – добавил Климкин.

Напомним, после того, как россиянам окончательно было запрещено появляться в Украине, Москва выступила с заявлением по выборам. В Министерстве иностранных дел РФ даже поставили под сомнение легитимность результатов голосования.

Недавно БДИПЧ/ОБСЕ подавала 24 кандидатур наблюдателей от РФ, но их отклонил украинский Центризбирком. Позже в ОБСЕ прокомментировали отказ ЦИК по российским наблюдателям. Как оказалось, Международная организация не считает россиян большой потерей, так как уже зарегистрированы боле 600 наблюдателей от данной структуры.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Работают на спецслужбы РФ: Климкин поставил точку в вопросе с российскими наблюдателями". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: УНИАН Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.