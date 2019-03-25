Работают на спецслужбы РФ: Климкин поставил точку в вопросе с российскими наблюдателями
Страна, нарушившая международные нормы, не может наблюдать за демократическими процессами, считает министр
Отказ в регистрации российских наблюдателей на выборы в Украине является вполне естественным, учитывая военную агрессию России против Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на совместной с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном пресс-конференции.
Он четко дал понять, что на украинских выборах наблюдателей из РФ не будет ни долгосрочных, ни краткосрочных.
"Наблюдатели страны-агрессора, нарушившего все возможные и невозможные принципы международного права, и моральные принципы, не могут наблюдать за тем, как осуществляются демократические выборы. Это невозможно ни политически, ни юридически, как вы прекрасно понимаете, ни просто с моральной точки зрения. И конечно, мы понимаем, что официальные российские наблюдатели – они работают не на демократию, а на соответствующие спецслужбы этой страны", – добавил Климкин.
Напомним, после того, как россиянам окончательно было запрещено появляться в Украине, Москва выступила с заявлением по выборам. В Министерстве иностранных дел РФ даже поставили под сомнение легитимность результатов голосования.
Недавно БДИПЧ/ОБСЕ подавала 24 кандидатур наблюдателей от РФ, но их отклонил украинский Центризбирком. Позже в ОБСЕ прокомментировали отказ ЦИК по российским наблюдателям. Как оказалось, Международная организация не считает россиян большой потерей, так как уже зарегистрированы боле 600 наблюдателей от данной структуры.
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