Рада будет голосовать в турборежиме: Разумков озвучил детали

Верховная Рада сегодня будет рассматривать большинство вопросов без обсуждения по сокращенной процедуре. Исключением будет только законопроект об изменениях в госбюджет и проекты постановлений об отмене принятия закона о рынке земли. Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

По его словам, между руководством парламента и лидерами фракций достигнута договоренность по голосованиям на внеочередном заседании.

"Скорее всего, вопрос бюджета будет обсуждаться и вопрос об отмене постановлений. Другие вопросы: была договоренность голосовать без обсуждений с тем, чтобы как можно скорее их рассмотреть, принять, чтобы они начали работать как законы на пользу украинского народа", – сказал Разумков.

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Отметим, что в Раде зарегистрированы аж 13 проектов постановлений об отмене принятия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, позволяющего запустить рынок земли. Сейчас эти депутатские инициативы блокируют подписание президентом этого документа.

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Напомним, сегодня Верховная Рада соберется на внеочередное заседание в 14:00, на котором рассмотрит ряд законопроектов, которые, среди прочего, помогу в противостоянии коронавирусу и последствиям эпидемии. В этом плане особенно важным будет законопроект о госбюджете.

Также стало известно, что на этой неделе может быть еще одно внеочередное заседание Рады. Как рассказал народный депутат от "Слуги народа" Иван Шинкаренко, депутаты снова соберутся, возможно, уже 15 апреля.

Смотрите, что происходило на прошлом внеочередном заседании Рады 31 марта:

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