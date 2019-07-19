"Рада – это не "Квартал" и не КВН": Парубий резко ответил Зеленскому

Спикер парламента озвучил свою версию, для чего президенту нужно было внеочередное заседание Рады

Андрей Парубий / Фото: nfront.org.ua.

После того, как президент Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла продолжать разговор с руководством Верховной Рады относительно созыва внеочередного заседания парламента, спикер ВР Андрей Парубий считает, что главе государства просто нужно было "шоу" накануне выборов. Об этом он сказал журналистам.

Комментируя намерение Зеленского уже с новым составом Рады заняться законопроектами, которые он хотел вынести на внеочередное заседание, Парубий сказал, что поскольку послезавтра – выборы, то "весь пыл иссяк" в желании проводить заседание.

"Надо было за день или два до выборов сделать очередное политическое шоу. Но Верховная Рада – это не "Квартал", это не КВН, а это высший законодательный орган государства". Верховная Рада не будет участвовать в каких-либо сомнительных незаконных шоу", – заявил спикер парламента.

Отметим, что президент требовал провести внеочередное заседание парламента, чтобы еще до выборов депутаты приняли важные законопроекты. Как сообщали новости "Сегодня", Парубий в ответ на первое обращение Зеленского заявил, что внеочередное заседание Рады не предусмотрено законом, сославшись на то, что возможно созвать внеочередную сессию парламента.

В свою очередь Зеленский снова потребовал внеочередного заседания Рады, и написал новое письмо Парубию, в котором объяснил свою позицию. Он напомнил, что, согласно календарному плану 10 сессии 8-го созыва, работа Рады заканчивается 19 июля. Поэтому президент имеет право созвать до этой даты внеочередной заседание Рады, а не сессию.

Однако на второе письмо президента спикер ВР также ответил отказом, призвав президента правильно составить предыдущее обращение и заменить в нем "внеочередное заседание" на "внеочередную сессию". И только в таком случае пообещал созвать депутатов в сессионный зал.

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