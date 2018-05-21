Рада готова взяться за Антикоррупционный суд: Парубий сообщил детали

Нынешняя неделя может стать исторической и уже в четверг может быть принято важное решение

Законопроект об Антикоррупционном суде, который в первом чтении был принят еще в марте, Верховная Рада планирует начать рассматривать завтра, 22 мая, во второй половине дня, а решение по нему принять в четверг, 24 мая. Об этом сказал на Согласительном совете спикер парламента Андрей Парубий.

"На следующей неделе, я уверен, ключевым вопросом нашей работы должен быть закон об Антикоррупционном суде. Мы знаем, как долго велась работа по подготовке этого закона – 1925 правок, заседала рабочая группа, но времени для дискуссий будет достаточно. И я убежден в том, то мы должны перейти к принятию решения. Понимая, что поправок может быть значительное количество, я считаю, нам нужно предусмотреть два ил даже больше дней для рассмотрения законопроекта, чтобы все авторы правок смогли выразить свою позицию, и чтобы мы имели запас времени для принятия решения".

Парубий подчеркнул на важности сегодняшнего заседания профильного комитета и чтоб все его члены присутствовали на нем для принятия решения.

"Большинство позиций согласованы и с МВФ, и с Венецианской комиссией. Фактически речь идет о последней позиции, по которой идут дискуссии, – полномочия общественного совета международных экспертов".

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Спикер парламента рассказал, какие вопросы планируются пред тем, как депутаты возьмутся за Антикоррупционный суд.

"По решению комитета мы сможем уже начать рассмотрение закона об Антикоррупционном суде завтра в обед. До обеда, как мы и договаривались, стоит блок аграрной политики. Если у нас будет время, стоит следующий блок – вопросы нацбезопасности и обороны. Предварительно и стратегически нам нужно было начать рассмотрение во вторник, в среду дать на рассмотрение правок, чтобы в четверг мы смогли выйти на принятие решения (по закону об Антикоррупционном суде – ред.)".

Недавно президент Украины Петр Порошенко рассказал, что Антикоррупционный суд в Украине может появиться уже в мае. По его словам, создание этой структуры является одним из условий получения Украиной очередного транша Международного валютного фонда.

Отметим, текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долларов, из которых Украина получила только 8,7 млрд долларов, заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают получить 1,9 млрд долларов от МВФ. Для продолжения сотрудничества с Фондом Верховная Рада должна принять закон о создании антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Напомним, ранее в ЕС выражали недовольство президентским законопроектом об Антикоррупционном суде, отметив несоответствие некоторых его положений с рекомендациями Венецианской комиссии.