Рада лишит зарплаты более 80 нардепов-прогульщиков: подробности

Закон о наказании для депутатов-прогульщиков вступил в силу в конце октября

/ Фото: Верховная Рада

В Верховной Раде активизируют борьбу с депутатами-прогульщиками. Так, комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Рады предложил лишить депутатских более 80 парламентариев, которые пропускали работу.

Как сообщается, комитет рассмотрел представленные Аппаратом Рады сведения по учету рабочего времени нардепов, которые в течение ноября 2019 года без уважительных причин не принимали непосредственное участие в более 30% голосований при принятии решений Рады на пленарных заседаниях и не принимали непосредственное участие в более 50% заседаний комитетов Верховной рады, в состав которых они избраны.

"Обратиться к председателю Верховной рады Разумкову Д.А. с представлением об издании распоряжения... о прекращении возмещения расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий, за ноябрь 2019 года таким народным депутатам Украины", – говорится в решении комитета.

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В перечень этих парламентариев вошли нардепы от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский и Александр Дубинский, депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко, внефракционная Анна Скороход и другие. Всего в списке 81 народный депутат.

Напомним, 30 октября вступил в силу закон о наказании для депутатов-прогульщиков.

Законом предусматривается, что если народный депутат в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии Верховной Рады без уважительных причин не принимает непосредственного участия в более чем 30 процентах голосований при принятии решений парламентом на пленарных заседаниях или в более 50% заседаний парламентского комитета, в состав которого он избран, такому народному депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц (зарплата не начисляется).

Как сообщали новости "Сегодня", 29 октября Верховная Рада поддержала наказание для "кнопкодавов". Народные депутаты в первом чтении одобрили законопроект №2148, которым предлагается ввести штрафы за неперсональное голосование.

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