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Рада назначила члена Нацсовета по телерадиовещанию

30 мая, 12:06

Недавно с назначением на это место произошел скандал из-за указов Порошенко и их отмены Зеленским

Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины. Фото: AFP

После того, как президент Владимир Зеленский отменил назначение Владимира Горковенко членом Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, работа ведомства была заблокирована. Сегодня Верховная Рада назначила членом Нацсовета Максима Оноприенко. Соответствующее решение поддержали 233 народных депутата.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики, Виктория Сюмар напомнила, что нынешняя четверка членов Нацсовета была назначена парламентом прошлого созыва и их полномочия истекают 4 июля. Она считает, что Рада уже не успеет провести конкурс и назначить всю четверку.

Сегодня же Рада назначила одного члена Нацсовета – на место Екатерины Котенко-Загорий, которая написала заявление об увольнении по собственному желанию и которую парламент уволил еще в 2016 году. На вакантное место претендовали 6 кандидатов: Александр Глущенко, Евгений Лахно, Оноприенко, Валентина Руденко, Владимир Чемес, Андрей Шаповалов.

"По состоянию на сейчас работа Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания заблокирована после отмены указа о назначении туда Владимира Горковенко. И фактически, не может происходить лицензирование региональных телерадиокомпаний по цифровым лицензиям. А аналог мы отключили. И это серьезная сегодня проблема для региональных вещателей. Такое решение могло бы позволить разблокировать работу Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания", – подчеркнула Сюмар.

В итоге Оноприенко набрал наибольшее количество голосов среди всех кандидатов.

Напомним, 4 мая Юрий Артеменко, который был председателем Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания с 2014 года, заявил о решении уйти в отставку до официального истечения срока своих полномочий, которые должны были завершиться в июле. По его словам, причиной такого решения являются два фактора – усталость и предложение перейти на другую работу.

На официальном сайте президента появился указ №186 от 4 мая об освобождении Артеменко от должности члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. В итоге бывший президент Петр Порошенко назначил членом Нацсовета Горковенко. А другим указом он назначил Артеменко на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Но недолго так все продержалось – Зеленский отменил указы Порошенко. Подробней смотрите в сюжете "Сегодня":


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Тег Рада, оноприенко, Нацсовет

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Источник:

УНИАН

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