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Рада отложила Избирательный кодекс с предложениями Зеленского: названа причина

5 декабря, 11:55

Сегодня депутаты должны были рассмотреть этот законопроект первым делом

/ Фото: Верховная Рада

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Верховная Рада отложила рассмотрение Избирательного кодекса с предложениями президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что не поступили вовремя материалы по нему. Об этом объявил на утреннем пленарном заседании спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Поскольку последние материалы к вопросу повестки дня относительно Избирательного кодекса, регистрационный номер 0978, поступили поздно, предлагается отложить его рассмотрение", – сказал он.

При этом Разумков не указал, когда теперь депутаты возьмутся за законопроект.

Напомним, что еще в сентябре Зеленский "забанил" Избирательный кодекс и вернул его Раде со своими замечаниями. Он считает, что поступивший ему на подпись Кодекс содержит положения, которые не соответствуют Конституции Украины, не учитывают последние положительные изменения в избирательном законодательстве, направленные на его совершенствование, не согласуются с законодательными актами, являющимися базовыми в соответствующей сфере, не обеспечивают должной регламентации и организации избирательного процесса, эффективного контроля за осуществлением избирательных процедур.

Как сообщали новости "Сегодня", 4 декабря Рада предоставила добровольцам статус участника боевых действий. Теперь воины добробатов, которые воевали против России на Донбассе не в составе ВСУ и других официальных военных формирований, смогут получить корочку УБД.

Кроме того, Рада внесла изменения в закон о рынке электроэнергии. Документ запрещает импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.

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Верховная Рада избирательный кодекс

Источник: Сегодня

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