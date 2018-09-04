Полная перезагрузка: Парубий придумал решение проблемы изменения состава ЦИК

Глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что необходимо любым возможным способом решить проблему с Центральной избирательной комиссией и не исключил полную перезагрузку состава ЦИК. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, президент Украины мог бы внести представление о прекращении всего состава ЦИК.

"Я считаю, что невозможен такой сценарий, чтобы ЦИК не была переизбрана. Я как председатель парламента не допущу, чтобы выборы в Украине проходили со старым составом ЦИК. Я не скрываю того, я рекомендовал даже пойти таким путем, как прекращение полномочий всего состава ЦИК. И кстати, тогда все те дискуссии о 14 кандидатах, а мест 13 – они снимаются. И я считаю, это может быть одной из форм и одним из действий решения этого вопроса. Есть положение, которым разрешается внести представление, и опять же, его вносит президент, – о прекращении полномочий всего состава ЦИК. Считаю, что может быть полная перезагрузка всего состава Центральной избирательной комиссии", – заявил Парубий.

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Спикер Рады отметил, что если такое представление главы государства будет поддержано, то полномочия всех членов ЦИК приостанавливаются. Он добавил, что вопрос состава ЦИК должен быть решен в ближайшие недели.

Напомним, на прошлой сессии, в начале июля, Рада провалила изменение состава ЦИК из отсутствия голосов зале. Парубий отметил кризис в сессионном зале и указал на угрозу будущим выборам.

Отметим, что главной проблемой в изменении состава Центризбиркома является представление президента Украины с 14 именами на 13 мест. Однако в Раде придумали, как решить проблему ЦИК. Андрей Парубий заявлял, что вопрос изменения состава Центральной избирательной комиссии можно решить путем увеличения количества членов Комиссии, внеся изменения в закон о Центризбиркоме.