Полная перезагрузка: Парубий придумал решение проблемы изменения состава ЦИК

Сегодня, 10:13

Нельзя допустить, чтоб выборы в Украине проходили со старым составом Центризбиркома, заявил спикер ВР

Андрей Парубий. Фото: facebook.comandriy.parubiy
Андрей Парубий. Фото: facebook.comandriy.parubiy

Глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что необходимо любым возможным способом решить проблему с Центральной избирательной комиссией и не исключил полную перезагрузку состава ЦИК. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, президент Украины мог бы внести представление о прекращении всего состава ЦИК.

"Я считаю, что невозможен такой сценарий, чтобы ЦИК не была переизбрана. Я как председатель парламента не допущу, чтобы выборы в Украине проходили со старым составом ЦИК. Я не скрываю того, я рекомендовал даже пойти таким путем, как прекращение полномочий всего состава ЦИК. И кстати, тогда все те дискуссии о 14 кандидатах, а мест 13 – они снимаются. И я считаю, это может быть одной из форм и одним из действий решения этого вопроса. Есть положение, которым разрешается внести представление, и опять же, его вносит президент, – о прекращении полномочий всего состава ЦИК. Считаю, что может быть полная перезагрузка всего состава Центральной избирательной комиссии", – заявил Парубий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спикер Рады отметил, что если такое представление главы государства будет поддержано, то полномочия всех членов ЦИК приостанавливаются. Он добавил, что вопрос состава ЦИК должен быть решен в ближайшие недели.

Напомним, на прошлой сессии, в начале июля, Рада провалила изменение состава ЦИК из отсутствия голосов зале. Парубий отметил кризис в сессионном зале и указал на угрозу будущим выборам.

Отметим, что главной проблемой в изменении состава Центризбиркома является представление президента Украины с 14 именами на 13 мест. Однако в Раде придумали, как решить проблему ЦИК. Андрей Парубий заявлял, что вопрос изменения состава Центральной избирательной комиссии можно решить путем увеличения количества членов Комиссии, внеся изменения в закон о Центризбиркоме.
выборы, Рада, ЦИК, Парубий, перезагрузка

Вы сейчас просматриваете новость "Полная перезагрузка: Парубий придумал решение проблемы изменения состава ЦИК". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

Гройсман призвал разблокировать выборы в территориальных общинах

31 Августа, 06:22

Премьер настаивает на том, что существенных оснований отменять выборы нет

Украина

Проблемы с датой. В Комиссии разрешили проводить голосование не только в октябре и апреле

Миллион украинцев может остаться без выборов

26 Августа, 07:00

ЦИК разрешила голосовать в декабре и ждет разъяснений от парламента
Загрузка...

Политика

Украина готовится к выборам. Фото: kievsejchas.blogspot.com

В ЦИК рассказали, во сколько украинцам обойдутся выборы Рады и президента

14 Августа, 17:27

Большая часть затрат уйдет на оплату труда членам избирательной комиссии

Политика

Фото: AFP

ЦИК подсчитала, во сколько Украине обойдутся президентские и парламентские выборы

3 Августа, 19:40

ЦИК также утвердила объем расходов на выборы депутатов местных советов
Загрузка...