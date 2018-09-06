Рада поддержала за основу законопроект о приветствии "Слава Украине" в ВСУ

Теперь у военных чаще будет звучать украинское приветствие вместо советского "здравствуйте, товарищи"

Верховная Рада за основу приняла законопроект "О внесении изменений в уставы Вооруженных сил Украины", которым предлагается ввести новое воинское приветствие "Слава Украине". За соответствующий документ проголосовали 283 народных избранника.

Законопроектом, о принятии которого просил депутатов президента Петр Порошенко, предлагается внести изменения в Устав внутренней службы Вооруженных сил Украины, Устав гарнизонной и караульной служб и Строевой устав Вооруженных Сил Украины по установлению нового воинского приветствия "Слава Украине" – "Героям слава".

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Ранее, как было заведено еще с советских времен, к солдатам обращались "Здравствуйте, товарищи!", а в ответ звучало "Здравия желаем товарищ…".

Также изменен порядок ритуала поднятия государственного флага Украины. Лицо, которое вручает флаг, говорит военнослужащим "Слава Украине", а ответ те кричат "Героям слава".

Напомним, впервые новое воинское приветствие прозвучало на военном параде в Киеве 24 августа по случаю празднования Дня Независимости Украины. Кроме того, тогда впервые прозвучал и "Марш новой армии".

Отметим, что вчера на переговорах в Минске произошел любопытный случай с украинским приветствием. Так, представители ОРДЛО решили в целях провокации почтить минутой молчания погибшего главаря т.н. "ДНР" Александра Захарченко, а вместо этого получили "Слава Украине" от украинской делегации.