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Рада принимает госбюджет, а ВСУ готовятся к призыву осень-2019: топ-темы дня

20 сентября, 11:20

Кабмин и Пенсионный фонд проводят «прямую линию»

20 сентября проходит очередное пленарное заседание Верховной Рады Украины. В повестке дня – презентация законопроекта о госбюджете, несколько оборонных законопроектов.

Проходит главное ежегодное событие в сфере открытых данных – всеукраинский Open Data Forum 2019.

Состоится прямая телефонная линия Кабинета министров Украины при участии руководства Пенсионного фонда Украины.

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Представители Вооруженных сил Украины проведут брифинг по призывной кампании на срочную военную службу осенью 2019 года.

В тренде
Рада принимает госбюджет, а ВСУ готовятся к призыву осень-2019: топ-темы дня

Непогода в Украине: на большей части страны синоптики прогнозируют дожди, температура воздуха не превысит +18 градусов.

Напомни, днем ранее новости "Сегодня" сообщали, что Украину готовят к рынку земли, а доллар бьет антирекорды. Больше об итогах дня 19 сентября смотрите в сюжете:

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Кабмин Верховная Рада Пенсионный фонд призыв в армию погода в Украине

Источник: Сегодня

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