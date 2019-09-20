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Холодная и мокрая пятница: синоптики уточнили, какой будет погода

20 сентября, 09:04

Не всем сегодня повезет с нормальной погодой – в ряде областей дожди, а местами совсем свежо будет

/ Фото: Pixabay

Сегодня Украину напополам разделит дождевой фронт – мокро будет в центре, на юге и севере, а вот на западе и востоке без осадков и солнце. В то же время будет довольно свежо – в среднем 12-15 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе страны дождь прогнозируется разве что только в Ровенской области. В остальных областях региона сухо, но прохладно – 12-15 градусов.

В центральных областях и на севере везде дожди и тоже довольно низкая температура воздуха – 12-15 градусов. В Киеве 11-13 и обещают дождь.

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Читайте также: В Украине сильно похолодает: синоптик предупредила о заморозках

На востоке 14-16 градусов и почти везде без осадков, за исключением Харьковской области – там вероятен дождь.

В тренде
Холодная и мокрая пятница: синоптики уточнили, какой будет погода

Теплее всего будет на юге – 15-18 градусов тепла, но не везде будет погода хорошей: в Одесской, Херсонской областях и в Крыму – дожди.

Как сообщали новости "Сегодня", после похолодания, которое пришло в Украину, и даже с прогнозируемыми заморозками, снова потеплеет. Но уже к средине следующей недели снова вернутся настоящие осенние дожди. Синоптики предупредили об изменениях в погоде в ближайшее время.

В то же время на днях по всей территории страны бушевал сильный, штормовой ветер и успел натворить беды. Так, например, в Киеве ураганный ветер повалил десятки деревьев и фонарь.

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Источник: Сегодня

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