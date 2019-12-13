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Рада продлила закон о статусе Донбасса: появилась реакция Франции

13 декабря, 17:13

Украина продемонстрировала решимость выполнить обязательства, взятые президентом Владимиром Зеленским

Фото: REUTERS/Ian Langsdon, Alexey Nikolsky

Фото: REUTERS/Ian Langsdon, Alexey Nikolsky

Французские власти приветствовали продление Верховной Радой Украины закона об особом статусе Донбасса.

Об этом сообщили в МИД Франции 13 декабря – на следующий день после того, как голосами 320 народных депутатов закон продлили еще на год.

"Франция приветствует продление украинским парламентом закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса до 31 декабря 2020 года", — гласит текст опубликованного в этот день коммюнике.

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В Париже считают это решение "позитивным" – таким образом Украина продемонстрировала свою решимость выполнить обязательства, взятые президентом Владимиром Зеленским на состоявшемся в начале недели в Париже саммите глав "Нормандской четверки".

"Франция призывает стороны выполнить все взятые по этому случаю обязательства в части урегулирования конфликта путем переговоров", – добавили в МИД.

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Напомним, что в ходе вчерашнего пленарного заседания парламент внес изменения в статью 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", заменив в ней дату срока действия закона с "2019 год" на "2020".

Стоит отметить, что на данный момент будущее у закона неопределено. Как говорит замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, депутатам предстоит решить – будет или создание нового закона или "перекроят" уже существующий.

Читайте подробнее, что нужно знать о законе об особом статусе Донбасса.

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Франция Донбасс особый статус Донбасса мирное регулирование

Источник: ТАСС

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