"Я с ним встречался": Зеленский ответил на слухи о назначении Тигипко премьером

Президент Украины Владимир Зеленский после выступления на Форуме Age Of Crimea Forum 2020 и заявлений по Крыму в кулуарах не подтвердил и не опроверг слухи о том, что якобы собирается назначить Сергея Тигипко премьер-министром или на какую-либо другую должность в Кабинете министров.

Об этом сообщает "Радио свобода".

На вопрос журналиста, действительно ли ведутся переговоры относительно назначения Тигипко в Кабинет министров, Зеленский ответил: "Я действительно сейчас со многими людьми веду собеседования. И с господином Тигипко я тоже встречался. Это правда".

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Как сообщали новости "Сегодня", в ряде СМИ появилась информация от источников в Офисе президента и правительстве, что якобы вице-премьер-министра – министра социальной политики Украины 2010-2012 годов Сергея Тигипко Зеленский хочет назначить премьер-министром. А источник в парламенте даже подтвердил, что такую кандидатуру депутаты поддержат.

Отметим, что причиной замены нынешнего главы правительства Алексея Гончарука называют якобы неудовлетворительные результаты Кабинета министров. В январе он даже подавал в отставку, но президент не принял ее. 17 января Зеленский встретился с Гончаруком и дал ему еще один шанс.

Также стоит отметить, что на данный момент у Гончарука и его правительства есть иммунитет до осени и его не уволят, если он сам не уйдет по собственному желанию.

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