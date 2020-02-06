Зеленский срочно прибыл в Раду: стала известна причина

/ Фото: AFP

Президент Владимир Зеленский прибыл в Верховную Раду, где сегодня депутаты будут рассматривать земельную реформу, и принял участие в заседании фракции "Слуга народа".

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Ожидаемо главной темой встречи депутатов с президентом стал законопроект №2178-10 о рынке земли. Зеленский попросил "слуг народа" поддержать поправки, которые одобрил комитет, и проголосовать во втором чтении.

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Помимо этого, глава государства обсудил с депутатами сокращение численного состава парламента, а также призвал депутатов принять закон "О гражданстве" и обсудил обыск в офисе телеканала "1+1".

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Визит президента в парламент подтверждает и LB.ua. Охрана парламента сообщила, что Зеленский действительно отправился на переговоры со своей политической силой в помещении, где обычно проходят согласительные советы.

Как сообщали новости "Сегодня", 4 февраля Рада предварительно одобрила сокращение количества народных депутатов. Если президентский законопроект будет принят и таки внесут изменения в Конституцию, то нардепов под куполом Рады останется 300. В это же время эксперты не очень уверены в том, что законопроект будет принят.

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