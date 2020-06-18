Рада рассматривает Программу Кабмина и закон о референдуме: онлайн-трансляция

У депутатов сегодня намечается горячий денек – на повестке несколько важных вопросов

Депутаты собрались на пленарное заседание. Сегодня Верховная Рада рассмотрит обновленную Программу деятельности Кабинета министров и важный законопроект о всеукраинском референдуме.

Сегодня в повестке дня первым делом документ правительства, который нардепы уже два раза забраковали, назвав его "рефератом". Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль встречался с фракцией "Слуга народа", где обсуждался данный документ, и якобы все остались довольны.

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Также будет еще ряд законопроектов, среди которых и о легализации игорного бизнеса в стране. Читайте подробней, чем сегодня займется Рада.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Кабмин доработал Программу своей деятельности. Это своего рода "дорожная карта", реакция правительства на ряд проблем, которые сегодня стоят перед нашей страной в краткосрочной перспективе, а также это план действий на средне- и долгосрочный период. Предыдущий вариант этого документа парламент забраковал, назвав "рефератом".

Также недавно Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о всеукраинском референдуме. Глава государства предлагает дать украинцам возможность участвовать в государственных делах и решать важные вопросы на общенациональном голосовании.

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