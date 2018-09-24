Рада рассмотрит президентский законопроект о вступлении в ЕС и НАТО

На прошлой неделе Верховная Рада согласилась включить в повестку дня президентский законопроект, которым предлагается закрепить вступление в ЕС и НАТО в Основном Законе страны. Из трехсот шестидесяти шести депутатов против были только 29. Воздержались двое. Но, это только первый шаг. Определяющие голосования состоятся уже после решения Конституционного суда.

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Напомним, президент Петр Порошенко 3 сентября зарегистрировал в Верховной Раде проект закона № 9037 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)".

Проект закона определен президентом как безотлагательный.

Ранее президент рассказывал, что мечтает о вступлении Украины в Европейский Союз и НАТО до 2030 года. При этом постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон заявила, что в НАТО осознают, что реакция Российской Федерации на присоединение Украины к Альянсу не будет положительной.