Рада разблокировала Избирательный кодекс

Народные депутаты пытались отменить принятое решение, что не позволяло подписать документ президенту

Фото: Сегодня

Верховная Рада отклонила проект постановления №3112-1-П, которым был заблокирован Избирательный кодекс. Соответствующий документ поддержали всего два народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

По окончании Часа вопросов к правительству спикер Андрей Парубий объявил к рассмотрению проект постановления об отмене решения парламента от 11 июля 2019 о принятии в целом проекта Избирательного кодекса.

Он предоставил слово одному из авторов проекта постановления – народному депутату Дмитрию Святашу, который в выступлении отметил, что Избирательный кодекс был принят с нарушениями и авторы настаивают на отмене принятого решения Верховной Рады.

Однако по результатам голосования проект постановления №3112-1-П набрал два голоса "за" и был отклонен. Теперь Парубий сможет подписать документ и передать на подпись президенту.

Как сообщали новости "Сегодня", 11 июля Верховная Рада приняла Избирательный кодекс. Перед финальным решением депутаты провалили несколько голосований за возвращение/подтверждение отклоненных правок, и только с n-й попытки набрали необходимое количество голосов.

После рассмотрения более четырех с половиной тысяч поправок и неоднократных возвращений к голосованию уходящему парламенту удалось "наскрести" 230 голосов в поддержку проекта. Теперь слово за президентом: очевидно, что его вето (в случае наложения такового) нынешняя Верховная Рада преодолеть не успеет, да и не сможет. А будущая – вряд ли захочет. Читайте подробней в материале "Сегодня", кто остался в выигрыше от принятого Кодекса и что он предполагает.

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