Рада с законом о следственных комиссиях и обострение на Донбассе: топ-темы дня

Украинский лидер Зеленский продолжает визит в Брюссель, а Гройсман собирает Кабмин

Новости "Сегодня" обратили темы, которые будут задавать информационный фон в течение всего дня.

Президент Владимир Зеленский продолжает визит в Брюссель . После переговоров со Столтенбергом, Юнкером, Домбровскисом и Дудой, у главы украинского государства намечен еще ряд встреч с европейскими политиками.

Украинский парламент рассматривает проект закона о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады, в котором предусмотрена процедура импичмента главы государства. В документ ко второму чтению подано почти тысячу правок.

Под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана состоится заседание украинского правительства.

Обострение ситуации на Донбассе – вследствие обстрелов со стороны боевиков за прошлые сутки двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли , трое получили ранения. С начала текущих суток погиб еще один боец ВСУ.

Ранее сообщалось об итогах дня предыдущего, 4 июня, – начале первого зарубежного визита Зеленского и снижении курса гривни . Подробнее смотрите в сюжете:

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