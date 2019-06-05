Рада с законом о следственных комиссиях и обострение на Донбассе: топ-темы дня
Украинский лидер Зеленский продолжает визит в Брюссель, а Гройсман собирает Кабмин
Новости "Сегодня" обратили темы, которые будут задавать информационный фон в течение всего дня.
Президент Владимир Зеленский продолжает визит в Брюссель . После переговоров со Столтенбергом, Юнкером, Домбровскисом и Дудой, у главы украинского государства намечен еще ряд встреч с европейскими политиками.
Украинский парламент рассматривает проект закона о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады, в котором предусмотрена процедура импичмента главы государства. В документ ко второму чтению подано почти тысячу правок.
Под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана состоится заседание украинского правительства.
Обострение ситуации на Донбассе – вследствие обстрелов со стороны боевиков за прошлые сутки двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли , трое получили ранения. С начала текущих суток погиб еще один боец ВСУ.
Ранее сообщалось об итогах дня предыдущего, 4 июня, – начале первого зарубежного визита Зеленского и снижении курса гривни . Подробнее смотрите в сюжете:
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