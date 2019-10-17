Рада упростила официальную публикацию законов: детали

/ Фото: Верховная Рада

После того как президент Владимир Зеленский утвердил изменения в регламенте парламента Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении депутатских запросов" (регистрационный номер 1036-1). За данное решение проголосовали 248 народных депутатов Украины.

Документом внесены изменения в закон "О Регламенте Верховной Рады Украины", согласно которым законы, подписанные президентом, публикуются в газете "Голос Украины" и в Ведомостях Верховной Рады Украины, а также публикуются на официальном сайте Верховной Рады. Публикация законов и других актов Верховной Рады в этих средствах массовой информации и их обнародование на официальном сайте Верховной Рады является, соответственно, официальным опубликованием и официальным обнародованием.

Согласно закону, председательствующий на пленарном заседании в пятницу объявляет общее количество и краткое содержание депутатских запросов, внесенных на пленарной неделе, и информирует Верховную Раду о количестве депутатских запросов, внесенных соответственно в органы Верховной Рады, в Кабинет министров Украины, к руководителям других органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также к руководителям предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории Украины, независимо от их подчинения и форм собственности.

Тексты депутатских запросов к президенту Украины, в соответствующие органы или к должностным лицам, к которым они обращены, и тексты ответов на депутатские запросы размещаются на официальном сайте Верховной Рады после обезличивания персональных данных в соответствии с требованиями законодательства о защите персональных данных.

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Тексты депутатских запросов размещаются на официальном сайте Верховной Рады в течение пяти рабочих дней после их направления. Тексты ответов на депутатские запросы размещаются на сайте ВР в течение пяти рабочих дней после их получения. Если в депутатском запросе или в ответе на депутатский запрос содержится информация с ограниченным доступом, текст такого запроса или такого ответа на сайте Верховной Рады не размещается.

Согласно закону, Верховная Рада принимает решение о направлении депутатского запроса к президенту Украины большинством от конституционного состава парламента.

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Решение о направлении запроса к президенту Украины по требованию народного депутата, группы народных депутатов или комитета Верховной Рады должно быть предварительно поддержано не менее чем одной третью от конституционного состава парламента.

В законе предусмотрено, что народный депутат обязан перед вступлением в должность и в течение срока депутатских полномочий ежегодно до 1 апреля подавать за прошлый год декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления. Декларация подается путем заполнения на официальном сайте Национального агентства по предотвращению коррупции.

Ранее спикер Дмитрий Разумков рассказал, что тормозит внедрение сенсорной кнопки в Раде.

Напомним, в парламенте за первые две недели работы нового созыва засекли трех депутатов за неперсональным голосованием. Позже два депутата от "Слуги народа" отказались от зарплаты за "кнопкодавство".

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