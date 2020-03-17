Рада ушла на карантин: что успели принять сегодня

Депутат ушли на карантин. Сессионные заседания в Раде отменены до 3 апреля, когда в Украине заканчивается срок общенационального карантина.

Народные избранники будут работать в комитетах. Но перед этим приняли закон о предотвращении распространения коронавируса в Украине. Прописали штрафы за нарушение карантина и даже уголовную ответственность.

Но сначала спрашивали у премьера – когда появятся медицинские тесты.

"К концу недели завезут первую партию быстрых тестов, всего это будет 10 млн. тестов, которые дают 99% ответ по поводу заболеваемости коронавирусом", – сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Закон, который приняли депутаты сегодня, позволит закупать медицинские средства по сокращенной процедуре и по 100% предоплате. Уплата ввозной пошлины и НДС отменяется.

"Размещение заявки на аппарат искусственной вентиляции легких принимается на июнь месяц, которое, если будет 100% предоплата, мы имеем возможность закупить, не дожидаясь июня", – объяснил народный депутат Михаил Радуцкий (фракция партии "Слуга народа"). В тренде Нардепы без масок и силовики в "лепестках": что происходило под Радой, видео

Законопроект позволит Кабмину контролировать цены в аптеках. Медики, которые будут работать с больными коронавирусом, получат надбавки. Это до 200% процентов от суммы зарплаты.

"Были приняты некоторые изменения в законодательстве, которые позволят правительству реагировать на те события негативные, которые происходят в экономике. Это точно не на один месяц. Эта ситуация будет длится длительный срок и нужно сделать так, чтоб простой украинец пострадал меньше от этих всех событий", – заявил народный депутат Украины Вадим Новинский.

За нарушение правил обсерваций и санитарно-гигиенических норм теперь в Украине предусмотрен штраф от 17 до 34 тыс. гривен, а для должностных лиц – от 34 тыс. до 170 тыс. гривен. За умышленное заражение людей грозит даже уголовная ответственность.

"В случае нарушения норм обсервации, когда человек вышел из карантина или самоизоляции, наступает штраф. А если уже доказано, что человек умышленно нарушил эти нормы, тогда уже может применяться тяжелая мера – лишение свободы, но это будет решаться в суде", – объяснила народный депутат Ольга Стефанишина (франция партии "Голос").

Следующие три недели депутаты будут работать в комитетах, но во фракции "Слуга народа" говорят – если необходимо будет принимать решения по противодействию коронавирусу и защиты экономики от мирового кризиса, будут экстренно собираться на внеочередные заседания.

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