Рада возьмется за наказание для "кнопкодавов"

Народные избранники попытаются искоренить проблему, которая уже проявилась и в новом созыве парламента

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Верховная Рада на это неделе рассмотрит законопроект о наказании "кнопкодавов", займется защитой добровольческих батальонов, а также рассмотрят вопрос о возвращении в Украину средств из офшоров. Об этом рассказал на Согласительном совете лидеров парламентских фракций спикер ВР Дмитрий Разумков.

Он напомнил, что все политические силы, идя в парламент, заявляли о таком позорном явлении, как "кнопкодавство", однако оно все еще существует в стенах парламента. Поэтому на этой неделе планируется рассмотрение соответствующего законопроекта о наказании "кнопкодавов", что должно значительно уменьшить это явление, а в дальнейшем и полностью искоренить.

Кроме того, депутат рассмотрят два важных законопроекта о деофшоризации №1209 и 1210. Спикер надеется, что хватит времени их рассмотреть и объяснил, почему они так важны.

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"Эти законопроекты позволяют фактически начать борьбу с уклонением от уплаты налогов и сделать возможным возвращение доходов и ресурсов, которые находятся за пределами нашего государства", – подчеркнул Разумков.

Он добавил, что также на повестке будут законопроект о социальной защите и статусе бойцов добровольческих батальонов.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно президент Владимир Зеленский подписал закон о наказании для депутатов-прогульщиков. Глава государства разрешил лишать нардепов зарплаты за пропуск пленарных заседаний.

Напомним, на прошлой пленарной неделе, 18 октября, Верховная Рада приняла бюджет-2020 в первом чтении. Наряду с проектом бюджета-2020 депутаты одобрили законопроект № 2144 о внесении изменений в Бюджетный кодекс.

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