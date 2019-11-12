Рада возьмется за рынок электроэнергии в Украине

Для изменений существующего законодательства о рынке электроэнергии подали аж четыре законопроекта

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Верховная Рада отложила запланированные на сегодня законопроекты о рынке земли и возьмется за рынок электроэнергии. Также депутаты рассмотрят развитие и содержание автомобильных дорог Украины и сложение мандата одного из своих коллег.

В первом чтении депутаты рассмотрят проект закона о внесении изменений в закон Украины "О рынке электрической энергии" – на рассмотрение будут вынесены четыре варианта №2233, 2233-1, 2233-2, 2233-4. Также два законопроекта (№2131, 2131-1) о внесении изменений в заключительные и переходные положения Кодекса Украины по процедуре банкротства.

Во втором чтении нардепы возьмутся за внесение изменений в закон Украины "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины" (№1041) и в Бюджетный кодекс (№1064) относительно внедрения среднесрочного планирования развития и содержание автомобильных дорог общего пользования.

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Также на рассмотрении во втором чтении проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарств.

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Среди прочего, на рассмотрение сессионного зала будет вынесен проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Ирины Луценко. Недавно она подала заявление о досрочном прекращении полномочий нардепа.

Также будет рассматриваться вопрос изменения состава совета Национального банка Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно для молодежи спикер Дмитрий Разумков провел экскурсию по парламенту. Студенты получили возможность почувствовать себя в роли народных депутатов.

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