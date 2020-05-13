Раду срочно созывают на новое заседание из-за российских соцсетей

Запрет российских соцсетей в Украине подходит к концу и депутаты срочно созывают внеочередное заседание Верховной Рады, чтобы продлить санкции. Депутат фракции "Голос" и инициатор соответствующего проекта постановления Роман Лозинский заявил, что уже собраны 156 подписей нардепов.

Депутаты хотят продлить запрет на российские соцсети в Украине, и сделать это нужно уже завтра.

"Одни сутки и 11 часов до "времени икс". Собрано 156 из 150 необходимых подписей. Регистрирую (подписные листы на проведение внеочередного заседания – ред.). Оружие оккупанта – "ВКонтакте", "Одноклассники", Mail.ru и другие российские сервисы – должны быть запрещены", – заявил Лозинский.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее СБУ предложила продлить запрет на российские соцсети и программное обеспечение. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов отмечал, что необходимо создать Единый реестр программного обеспечения, разрешенного для использования в государственных информационно-телекоммуникационных системах, и обеспечить его функционирование. Это позволит не только ограничит закупки и использование запрещенного ПО, но и создаст благоприятные условия для развития IT-сферы в Украине.

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В результате комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал депутатам принять проект постановления №3319 о продлении запрета на российские соцсети.

Напомним, что некогда популярные в Украине веб-ресурсы "ВКонтакте", "Одноклассники" и Mail.ru находятся под запретом с 2017 года. Сайт "Сегодня" разбирался, нужны ли Украине российские соцсети и почему они могут быть очень опасными.

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